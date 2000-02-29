FACUA denuncia la publicidad indiscriminada de 'productos milagro' en las 'teletiendas'
La Federación denuncia la pasividad del Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas ante su promoción.
FACUA.org
España-29/02/2000
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El departamento de Control y Análisis de la Publicidad de FACUA ha realizado en los últimos meses un estudio sobre las teletiendas de horario matinal y de madrugada en el que se han detectado trece productos con pretendida finalidad sanitaria, conocidos comúnmente como produc