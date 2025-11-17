FACUA denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas
Varias de las imágenes con las que se publicitan las muñecas muestran una mano que las sujeta por la barbilla para remarcar su carácter sexual. Se describen con expresiones como "cara linda e infantil", "boca se puede abrir", "boca simulada" y "apertura y cierre de barbilla".
FACUA.org
España-17/11/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas.
Aunque no indican de forma explícita que son muñe