Nuestras acciones

FACUA denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas

Varias de las imágenes con las que se publicitan las muñecas muestran una mano que las sujeta por la barbilla para remarcar su carácter sexual. Se describen con expresiones como "cara linda e infantil", "boca se puede abrir", "boca simulada" y "apertura y cierre de barbilla".

FACUA.org
España-17/11/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas.

Aunque no indican de forma explícita que son muñe

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos