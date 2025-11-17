FACUA denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas.

Aunque no indican de forma explícita que son muñe