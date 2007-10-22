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FACUA denuncia las desproporcionadas subidas de la leche ante la Comisión Nacional de la Competencia

Le pide que investigue si se están produciendo prácticas especulatorias aprovechando determinados incrementos del precio en origen para aplicar subidas muy superiores al consumidor final.

FACUA.org
España-22/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido hoy una denuncia a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en la que le pide que investigue si las desproporcionadas subidas de la leche son fruto de prácticas especulatorias contrarias a la Ley 16/1989,

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