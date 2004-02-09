FACUA denuncia las elevadas tarifas de los mensajes a móviles y pide a Defensa de la Competencia que investigue un posible pacto entre Amena, Movistar y Vodafone
Las tres compañías tienen tarifas idénticas en casi todas las modalidades de envío de SMS y mensajes multimedia, que les generan márgenes de beneficios desproporcionados. El negocio les supuso ingresos por 952,24 millones de euros en 2002, el 12,8% de su facturación total y más del triple que en 2000.
FACUA.org
España-09/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido al Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía para solicitarle que investigue un posible pacto entre Amena, Movistar y Vodafone para la fijación de las tarifas de sus servicios de mens