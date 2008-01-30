FACUA denuncia los precios abusivos y las irregularidades en los servicios de contenidos para móviles
Una melodía cuesta nada menos que 4,75 euros, un juego o un videoclip 7,54 y la cuota mensual de un servicio de suscripción supone hasta 23 euros, aunque el usuario no realice ninguna descarga.
FACUA.org
España-30/01/2008
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Alerta: descargas en tu móvil. Éste es el título de un informe elaborado por FACUA-Consumidores en Acción sobre los servicios de contenidos para móviles, el negocio de los denominados SMS Premium, en el que pone de manifiesto sus abusivos precios, la falt