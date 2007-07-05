FACUA denuncia por engañosa la campaña de Ono en la que acusa a la competencia de no decir la verdad a los consumidores
Oferta un paquete por "9 euros, todo incluido, sin costes sorpresa", pero su precio real es más caro, se multiplicará por seis en septiembre e incluye una multa a quien no permanezca un año.
FACUA.org
España-05/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado por engañosa y desleal la campaña publicitaria de Ono en la que acusa a compañías de la competencia de no decir la verdad a los consumidores en sus ofertas.
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