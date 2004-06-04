FACUA denuncia por engañosa la campaña de Vodafone donde asegura que devuelve el importe del móvil y las llamadas a los nuevos clientes insatisfechos
La Federación advierte que la compañía no devolverá las llamadas con destino a fijos o móviles de la competencia y que la promoción no afecta a los clientes con tarjeta.
FACUA.org
España-04/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Vodafone ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entre otros organismos, p