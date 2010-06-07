Nuestras accionesCuesta el doble que otras envasadas y un 1.502% más que la del grifo

FACUA denuncia por engañosa la publicidad del agua Font Vella Ecoligera

Presenta el consumo en el hogar de agua envasada de la marca como una medida para "ser ecológicos y además ahorrar" equiparable al reciclado de papel o la reducción del consumo eléctrico.

FACUA.org
España-07/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo a Aguas Font Vella y Lanjarón por la campaña publicitaria de Font Vella Ecoligera.

La asociación considera que la empresa incurre en publicidad engañosa al asegurar que el consumo

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