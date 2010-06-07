FACUA denuncia por engañosa la publicidad del agua Font Vella Ecoligera
Presenta el consumo en el hogar de agua envasada de la marca como una medida para "ser ecológicos y además ahorrar" equiparable al reciclado de papel o la reducción del consumo eléctrico.
FACUA.org
España-07/06/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades de Consumo a Aguas Font Vella y Lanjarón por la campaña publicitaria de Font Vella Ecoligera.
La asociación considera que la empresa incurre en publicidad engañosa al asegurar que el consumo