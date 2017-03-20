FACUA denuncia por publicidad engañosa a Psicomeuskadi por el precio de renovación del carné de conducir
El centro médico vasco anuncia en su página web una oferta por un importe de 49 euros para renovar el permiso pero omite que hay que pagar las tasas de tráfico, que elevan el coste a 72,50 euros.
FACUA.org
Euskadi-20/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Psicomeuskadi (Psicomédicos de Euskadi SL), con sede en Bilbao, ante el Servicio Territorial de Consumo de Vizcaya (Kontsumobide) por publicidad engañosa. La empresa ofrece una promoción para la renovación