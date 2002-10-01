FACUA denuncia que el Gobierno limita la libre competencia en la telefonía fija al prohibir bajadas tarifarias a Telefónica
La Federación denuncia que con esta medida está fomentando la subida de tarifas en el conjunto de operadores.
FACUA.org
España-01/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que el Gobierno español está limitando la libre competencia en el sector de la telefonía fija al prohibir a Telefónica la aplicación de bajadas tarifarias.<