FACUA denuncia que el Santander ofrece cambiar a afectados del Popular sus acciones por bonos incobrables
La asociación critica las condiciones que ofrece la entidad que preside Ana Patricia Botín, que se reserva decidir sobre la fecha de amortización, el valor nominal y la rentabilidad de los bonos.
FACUA.org
España-10/11/2017
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Una oficina del Santander. | Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
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