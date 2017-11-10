Nuestras accionesTras la liquidación del Banco Popular

FACUA denuncia que el Santander ofrece cambiar a afectados del Popular sus acciones por bonos incobrables

La asociación critica las condiciones que ofrece la entidad que preside Ana Patricia Botín, que se reserva decidir sobre la fecha de amortización, el valor nominal y la rentabilidad de los bonos.

FACUA.org
España-10/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Banco Santander está ofreciendo a los clientes minoristas y pequeños accionistas afectados por la liquidación del Banco Popular unos «Bonos de Fidelización» para compensar los perjuicios económicos cau

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