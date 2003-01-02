FACUA denuncia que la cuota de abono de Telefónica ha subido un 36% en dos años
La Federación advierte que estos aumentos suponen un duro castigo a las economías domésticas.
FACUA.org
España-02/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que con la subida que entró en vigor ayer, la cuota de abono de Telefónica ha aumentado en casi un 36% con respecto a la tarifa aplicada en enero de 2001, pasando de 10,75 euros (9,2