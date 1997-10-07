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FACUA denuncia que la publicidad de Ron Barceló supone un atentado contra la dignidad de la mujer

El anuncio muestra a una joven semidesnuda, a la que califica de "oscuro objeto de deseo" y "auténtico sabor dominicano".

FACUA.org
España-07/10/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denunciará ante los organismos competentes en materia de control publicitario la última campaña de Ron Barceló, de la empresa Barceló&CO, por incurrir en un atentad

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