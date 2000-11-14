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FACUA denuncia que la red de inspectores es insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria en España

La Federación pide garantías de control sobre las reses que entran en España destinadas al consumo e información rigurosa a los usuarios sobre las precauciones a tomar.

FACUA.org
España-14/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) muestra su preocupación por la actual situación de desconcierto generada en torno a la contaminación de reses de vacuno con el mal de Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida

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