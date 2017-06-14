Nuestras accionesEl cobro por roaming se acaba el 15 de junio

FACUA denuncia que las telecos responden al fin del roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas

FACUA advierte de que las grandes operadoras llevan meses incrementando los precios de distintos servicios, ante la absoluta pasividad de las autoridades competentes.

FACUA.org
España-14/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El ahorro global que supondrá para los usuarios el fin del roaming en la UE será de 0 euros, advierte FACUA-Consumidores en Acción, que denuncia cómo las grandes operadoras llevan meses incrementando los precios de distintos servicios. La asociación critica que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos