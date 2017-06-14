FACUA denuncia que las telecos responden al fin del roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas
FACUA advierte de que las grandes operadoras llevan meses incrementando los precios de distintos servicios, ante la absoluta pasividad de las autoridades competentes.
FACUA.org
España-14/06/2017
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