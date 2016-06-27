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FACUA denuncia que los autobuses de Cáceres discriminan a las personas con sillas mecanizadas

La asociación pide medidas a Vectalia Movilidad para que garantice el acceso de las personas con movilidad reducida que utilizan este tipo de aparatos sin menoscabo de la seguridad de los pasajeros.

FACUA.org
Extremadura-27/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que los autobuses urbanos de Cáceres discriminan a las personas con movilidad reducida que utilizan de manera habitual sillas motorizadas, al no permitirles la entrada a los vehículos.

A instancias de su Delegación Territori

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