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FACUA denuncia que Movistar va a cobrar ilegalmente gastos de envío cuando reemplace piezas defectuosas

La compañía cargará al cliente los portes que deba hacer para sustituir el mando a distancia de su descodificador. La asociación advierte que esa práctica vulnera la normativa reguladora de la materia.

FACUA.org
España-02/06/2016
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Movistar pretende cobrar ilegalmente a sus clientes los gastos de envío que se deriven de la sustitución de piezas defectuosas en las instalaciones de los domicilios de los usuarios.

La asociación ha presentado una denun

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