FACUA denuncia que pacientes de hospitales de Murcia en la misma habitación no pueden compartir la TV
La delegación territorial de la asociación en Murcia denuncia que la Consejería de Salud instaló unos separadores para evitar que dos pacientes pudieran compartir un mismo televisor y el coste del servicio.
FACUA.org
Murcia-17/07/2017
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