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FACUA denuncia que pacientes de hospitales de Murcia en la misma habitación no pueden compartir la TV

La delegación territorial de la asociación en Murcia denuncia que la Consejería de Salud instaló unos separadores para evitar que dos pacientes pudieran compartir un mismo televisor y el coste del servicio.

FACUA.org
Murcia-17/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Consejería de Salud de la Región de Murcia que disponga los medios necesarios para que los usuarios de los hospitales públicos de esta comunidad autónoma puedan tener durante su convalecencia acceso de forma gratuita a

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