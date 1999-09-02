FACUA denuncia que Telefónica no informa sobre cómo puede recuperarse el dinero que no se consume en las cabinas
Esto puede suponerle a Telefónica ingresos extra de miles de millones de pesetas cada año.
FACUA.org
España-02/09/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que Telefónica no informa a los usuarios de la existencia de un procedimiento para recuperar el dinero que no se consume en las cabinas, lo que puede suponer a la compañía uno