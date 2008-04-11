FACUA denuncia que Telefónica prepara una subida encubierta del 3,6% en su cuota de abono mensual
A partir del 10 de julio, pretende cobrar un suplemento de 0,58 euros a los clientes sin ADSL al convertir la identificación de llamadas en un servicio de pago.
FACUA.org
Espa�ña-11/04/2008
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