Nuestras accionesVulneraría la legislación

FACUA denuncia que Telefónica prepara una subida encubierta del 3,6% en su cuota de abono mensual

A partir del 10 de julio, pretende cobrar un suplemento de 0,58 euros a los clientes sin ADSL al convertir la identificación de llamadas en un servicio de pago.

FACUA.org
España-11/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Telefónica de España prepara una subida encubierta del 3,6% en su cuota de abono mensual a partir del próximo 10 de julio. La compañía pretende cobrar un suplemento de 0,58 euros a los clientes sin ADSL (de Telef&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos