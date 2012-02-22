FACUA denuncia que una app para iPhone y iPad describe como 'desviados' a los homosexuales
iSinónimos también presenta como 'roñosos' a los judíos. La asociación reclama al desarrollador que rectifique estas descripciones insultantes.
FACUA.org
Internacional-22/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que una app para iPhone y iPad, denominada iSinónimos, describe como desviados a los homosexuales.
Al buscar sinónimos para el término homosexual, la aplicacion ofrece un listado con las palabras <