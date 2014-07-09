FACUA denuncia un fraude telefónico que usa como gancho el casting para la serie 'Juego de Tronos'
El número que se ofrece en la web castingjuegodetronos.com, de tarificación especial, sólo ofrece el número de teléfono de la productora española responsable.
FACUA.org
España-09/07/2014
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El número 11858 y la web castingjuegodetronos.com no tiene absolutamente ninguna conexión con la empresa que va a llevar a cabo el casting para la serie.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Soluciones de venta directa y de marketing, S. L., proveedora del servicio del número de teléfono 11858, anunciado en la web castingjuegodetron