FACUA denuncia un retroceso en la atención sanitaria con la nueva Ley de Salud de Andalucía
La plataforma Compromiso Social, de la que forma parte la asociación, entiende que la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario no garantiza la universalidad y la participación social.
FACUA.org
Andalucía-23/05/2017
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Imagen: Junta de Andalucía
FACUA Andalucía, que forma parte de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, considera que la Junta de Andalucía da un paso atrás en la protección de la salud y atención sanitaria de los andaluces con el nuevo proyecto de Ley de gara