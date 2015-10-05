FACUA desaconseja llevar los coches al taller si Volkswagen no garantiza que mantendrán sus prestaciones
La multinacional sigue sin aclarar qué tipo de intervención pretende realizar a los 11 millones de vehículos afectados por el fraude y si provocará que pierdan potencia o aumenten el consumo de combustible.
FACUA.org
España-05/10/2015
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FACUA-Consumidores en Acción desaconseja llevar al taller los automóviles afectados por el fraude de Volkswagen si no garantiza por escrito que mantendrán sus prestaciones.
La multinacional ha anunciado que sus marcas se pondrán en contacto con los propietarios