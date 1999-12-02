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FACUA desarrolla una campaña de asesoramiento sobre el Efecto 2000 y sus consecuencias a nivel doméstico

Los productos adquiridos seis meses antes del 1 de enero del 2000 cuentan con garantía de reparación gratuita si presentan problemas.

FACUA.org
España-02/12/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) está desarrollando durante los meses de noviembre y diciembre de 1999 una campaña informativa sobre el Efecto 2000 que considera las repercusiones que este error informático puede acar

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