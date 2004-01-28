FACUA detecta diferencias de hasta el 433% en las tarifas de las clínicas dentales de diecisiete ciudades españolas
La Federación demanda a Sanidad y Consumo que obligue a los dentistas a exhibir listas de precios orientativas y pide campañas de inspección para evitar el intrusismo y sancionar a quienes carezcan del instrumental mínimo, las licencias y medidas de seguridad necesarias. Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca son las ciudades con los dentistas más caros, frente a Granada, Badajoz y Valencia, donde tienen las tarifas más bajas.
FACUA.org
España-28/01/2004
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