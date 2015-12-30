Nuestras accionesCuando duplican el interés medio del mercado incurren en usura

FACUA detecta intereses de hasta el 4.500% TAE en un estudio sobre entidades de #créditos rápidos

Ocho de las diez empresas analizadas no especifican los intereses de forma clara y comprensible, vulnerando la legislación.

FACUA.org
España-30/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha detectado intereses de hasta el 4.500% TAE en un estudio realizado sobre webs de entidades de créditos rápidos para préstamos de pequeña cuantía a devolver en un mes.

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