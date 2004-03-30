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FACUA detecta una escasa competencia, tarifas muy elevadas, anuncios engañosos y cláusulas abusivas al comparar noventa y ocho ofertas de acceso a Internet

La Federación advierte que al imponer el mantenimiento de los contratos durante un año, los proveedores incurren en cláusulas abusivas que vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-30/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha comparado los precios de las noventa y ocho ofertas de acceso a Internet a través de tarifas planas y onduladas mediante la red telefónica básica (RTB), ADSL y cable que ofrecen diecisiete compañía

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