FACUA edita una guía para asesorar a los usuarios sobre los servicios financieros y prevenir el sobreendeudamiento
Ante el elevado nivel de endeudamiento de las familias españolas, la Federación reclama al Gobierno una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.
FACUA.org
España-26/12/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre servicios financieros y fomentar hábitos que reduzcan los actuales niveles de endeudamiento, en el marco de una campaña subvencionada por el Instituto Nacional