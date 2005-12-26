Nuestras acciones

FACUA edita una guía para asesorar a los usuarios sobre los servicios financieros y prevenir el sobreendeudamiento

Ante el elevado nivel de endeudamiento de las familias españolas, la Federación reclama al Gobierno una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia.

FACUA.org
España-26/12/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre servicios financieros y fomentar hábitos que reduzcan los actuales niveles de endeudamiento, en el marco de una campaña subvencionada por el Instituto Nacional

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos