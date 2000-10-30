Nuestras acciones

FACUA edita una publicación para advertir a los pensionistas sobre las 'excursiones con trampa'

La Federación desarrolla una campaña para la protección de los consumidores de la tercera edad.

FACUA.org
Andalucía-30/10/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En el marco de su campaña para la protección de los consumidores de la tercera edad, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado un folleto informativo en el que, bajo el título de Cuidado con las excursiones con tram

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos