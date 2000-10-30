FACUA edita una publicación para advertir a los pensionistas sobre las 'excursiones con trampa'
La Federación desarrolla una campaña para la protección de los consumidores de la tercera edad.
FACUA.org
Andalucía-30/10/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En el marco de su campaña para la protección de los consumidores de la tercera edad, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha editado un folleto informativo en el que, bajo el título de Cuidado con las excursiones con tram