Nuestras accionesEn el municipio sevillano de Cantillana

FACUA emprende actuaciones en defensa de estafados en una agencia colaboradora del Santander

Este martes celebra una reunión con los afectados. La oficina cerró hace varias semanas después de que varias decenas de familias viesen cómo sus cuentas estaban a cero o les indicasen que los productos financieros que habían contratado no existían.

FACUA.org
Sevilla-05/10/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha emprendido actuaciones en defensa de afectados por una estafa en una agencia colaboradora del Santander ubicada en la localidad de Cantillana.

La oficina cerró hace varias semanas después de que varias

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