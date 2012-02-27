FACUA en la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos
Constituida por organizaciones sociales y sindicales se han unido para trasladar a la sociedad un modelo social basado en la Justicia y los derechos laborales y sociales.
FACUA.org
Andalucía-27/02/2012
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Cuarenta organizaciones sociales y sindicales, entre las que encuentra FACUA, han constituido la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, con objeto de trasladar a la sociedad un modelo social basado en la justicia y los derechos laborales y sociales.