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FACUA espera actuaciones contundentes e inmediatas contra las tabaqueras que vulneren la nueva Ley

La Federación advirtió que el anteproyecto incluía un resquicio que permitiría seguir anunciando de forma indirecta numerosas marcas de cigarrillos. FACUA considera que deberían haberse regulado espacios para fumadores en el ámbito laboral.

FACUA.org
España-22/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera globalmente positiva, aunque mejorable, la Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco que aprueba hoy el Consejo de Ministros, y espera que el Ministerio de Sanidad y Con

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