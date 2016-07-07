FACUA espera que Competencia resuelva cuanto antes el expediente abierto a siete autoescuelas de Murcia
Tras el estudio anual comparativo de la asociación, ésta alertó de que la ciudad es la que menos diferencia de tarifas presenta de las 30 analizadas. El organismo investiga si manipularon o no el mercado.
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Murcia-07/07/2016
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FACUA alertó al Servicio Regional tras realizar su estudio anual comparativo. | Imagen: flickr.com/srgblog (CC BY 2.0)
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