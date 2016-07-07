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FACUA espera que Competencia resuelva cuanto antes el expediente abierto a siete autoescuelas de Murcia

Tras el estudio anual comparativo de la asociación, ésta alertó de que la ciudad es la que menos diferencia de tarifas presenta de las 30 analizadas. El organismo investiga si manipularon o no el mercado.

FACUA.org
Murcia-07/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción espera que el Servicio Regional de Defensa de la Competencia de Murcia agilice la tramitación del expediente sancionador abierto tras la publicación de su

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