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FACUA espera que el próximo presidente de la CMT impulse un giro al órgano para que empiece a proteger los derechos de los usuarios

La Federación denuncia que el organismo no está cumpliendo las obligaciones que le impone la legislación para salvaguardar los intereses de los consumidores.

FACUA.org
España-02/03/2005
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Ante el anuncio de la dimisión del presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Carlos Bustelo, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que el próximo presidente de este organismo adscrito al Ministerio de Industri

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