FACUA espera que France Telecom impulse un cambio sustancial en las políticas de calidad y atención a los usuarios de Amena, el operador móvil más denunciado
La Federación muestra el mismo deseo de cara al futuro comprador del resto de Auna, que también se sitúa en primera posición en las denuncias de los usuarios en FACUA en materia de telefonía fija y servicios de acceso a Internet.
FACUA.org
España-22/07/2005
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Ante la compra de Amena por France Telecom, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que la compañía de telefonía participada en un 34,9% por el Gobierno francés impulse un cambio sustancial en las muy deficientes políticas de calidad