FACUA espera que los jueces archiven las ejecuciones hipotecarias salvo que el usuario se oponga
La asociación considera que los contratos de préstamo pueden seguir en vigor una vez que la cláusula de vencimiento anticipado se declare nula por su carácter abusivo.
FACUA.org
España-27/03/2019
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Tras la sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), FACUA-Consumidores en Acción espera que los jueces españoles archiven todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que están en curso salvo en aquellos casos en