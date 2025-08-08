FACUA Euskadi advierte de la instalación de una futura piscifactoría en una zona con metales en el agua por encima de los límites
La asociación insta a que se realice un tratamiento de las aguas para minimizar los posibles efectos adversos de estos compuestos.
FACUA Euskadi advierte de la instalación de la futura piscifactoría de Lemoiz en una zona de la que se ha alertado que posee metales en el agua «por encima de los umbrales recomendados».
Según un informe del Centro de Investigación Marina y Alimentaria Azti —y que ha publicado