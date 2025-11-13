FACUA Euskadi denuncia la preocupante inseguridad y falta de mantenimiento en el parking de La Concha de San Sebastián
La asociación considera que existe una total dejación de funciones de vigilancia y seguridad por parte de la empresa concesionaria
FACUA.org
Euskadi-13/11/2025
FACUA Euskadi ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Donostia donde denuncia la preocupante falta de mantenimiento y los graves problemas de seguridad que existen en el parking de La Concha de San Sebastián.
Según publica