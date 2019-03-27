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FACUA Euskadi insta a AENA a solucionar los problemas de presencia de buitres en el aeropuerto de Bilbao

La asociación ha tenido conocimiento de que estas aves sobrevuelan las pistas, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los aviones.

FACUA.org
Euskadi-27/03/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido a Aena para solicitarle que informe de las actuaciones que tiene previsto realizar para solucionar el problema con la presencia de buitres en el aeropuerto de Bilbao.

La asociación, a través de distintos medios de comunicación, ha tenido co

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