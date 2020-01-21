FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Bilbao a mejorar el alumbrado del polígono Santa Ana
La asociación manifiesta que la deficiente iluminación puede facilitar el padecimiento de agresiones a los usuarios que se desplacen a esta zona para acudir a los locales de ocio que allí se encuentran.
FACUA.org
Euskadi-21/01/2020
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FACUA Euskadi se ha dirigido al Ayuntamiento de Bilbao para instarle a mejorar el alumbrado del polígono industrial Santa Ana, situado en esta localidad, cuya deficiente iluminación puede estar facilitando el padecimiento de agresiones a los usuarios que se desplazan a la zona para