FACUA Euskadi pide a Aena que aumente la plantilla y mejore las instalaciones del aeropuerto de San Sebastián
Denuncian que los espacios y los servicios que ofrece este aeródromo no se han adaptado al notable incremento de viajeros registrado en los últimos años.
FACUA.org
Euskadi-07/01/2026
FACUA Euskadi ha remitido un escrito a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el que reclama que acometa mejoras en las instalaciones y servicios e incremente el personal que trabaja en el aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia.
Según explica