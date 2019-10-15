FACUA Euskadi pide a la Agencia Vasca del Agua que dé explicaciones sobre el vertido en el río Baias
Este derrame ha provocado que sus aguas se encuentren turbias y los usuarios respiren un olor nauseabundo de tipo fecal en la zona por la que discurre.
FACUA.org
Euskadi-15/10/2019
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FACUA Euskadi se ha dirigido a la Agencia Vasca del Agua (URA) para pedirle que aporte las explicaciones pertinentes sobre el vertido en el río Baias a su paso por la provincia de Álava.
Según recogen varios medios, este agencia está investigando este derrame qu