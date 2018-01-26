Nuestras accionesParadas prolongadas y reiteradas

FACUA Euskadi reclama al Gobierno vasco solventar las retenciones y atascos diarios en vías de Bilbao

Los usuarios de la red de carreteras de la ciudad y alrededores sufren continuamente largas esperas en sus vehículos, con puntos conflictivos como el puente de Rontegi o el túnel de Malmasin, entre otros.

FACUA.org
Euskadi-26/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción insta al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno de Euskadi a resolver el problema de las retenciones y atascos diarios que los ciudadanos padecen en la red de carreteras de Bilbao y sus proximidades.

FACUA ha sabido p

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