FACUA Euskadi reclama al Gobierno vasco solventar las retenciones y atascos diarios en vías de Bilbao
Los usuarios de la red de carreteras de la ciudad y alrededores sufren continuamente largas esperas en sus vehículos, con puntos conflictivos como el puente de Rontegi o el túnel de Malmasin, entre otros.
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Euskadi-26/01/2018
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FACUA Euskadi exige al Departamento de Infraestructuras del Gobierno vasco que solucione los problemas de atasco en las carreteras de Bilbao. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción insta al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno de Euskadi a resolver el problema de las retenciones y atascos diarios que los ciudadanos padecen en la red de carreteras de Bilbao y sus proximidades.
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