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FACUA Euskadi reclama la regulación necesaria para que los restaurantes ofrezcan agua del grifo gratis

La propia web de Kontsumobide señala que los establecimientos pueden cobrar este servicio siempre que lo incluyan en su carta de precios.

FACUA.org
Euskadi-01/04/2019
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FACUA Euskadi ha enviado un escrito al Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo para que impulse sin más dilación la regulación necesaria para que los establecimientos de hostelería estén obligados a ofrecer agua del grifo gratis a los consumidores. Has

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