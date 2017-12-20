FACUA exige al Ayuntamiento de Gijón la reanudación de las obras del Parque de la Serena
La asociación ha solicitado al Consistorio que informe de los plazos que hay establecidos para su finalización.
FACUA.org
Asturias-20/12/2017
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