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FACUA exige al Ayuntamiento de Gijón la reanudación de las obras del Parque de la Serena

La asociación ha solicitado al Consistorio que informe de los plazos que hay establecidos para su finalización.

FACUA.org
Asturias-20/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ayuntamiento de Gijón que reanude las obras de remodelación y mejora del Parque de la Serena. La asociación ha tenido conocimiento de su paralización a través de su Delegación territorial en el Principad

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