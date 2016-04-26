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FACUA exige al Gobierno que haga públicas las marcas de aceite que falsean las calidades

La asociación critica que el Ministerio de Agricultura deje en una situación de indefensión a los consumidores al no revelar qué productoras están cometiendo el fraude en las catalogaciones.

FACUA.org
España-26/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reclamando que se hagan públicas las marcas de aceite en cuyos controles de calidad de sus aceites se han encontrado indicios de manipulación.

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