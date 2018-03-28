FACUA exige al Gobierno que regule una cuenta básica gratuita para usuarios frente a los 80 euros que pide la banca
La asociación considera que el Ministerio de Economía debe velar por el derecho de todos los ciudadanos a tener una cuenta a coste cero.
FACUA.org
España-28/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al ministro de Economía, el recién nombrado Román Escolano, que regule la ausencia de coste alguno en las cuentas básicas que exige la Unión Europea (UE) frente al máximo de 80 euros que los gra