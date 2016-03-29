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FACUA exige al Gobierno vasco que aclare sus planes de futuro para los peajes de la Comunidad

La asociación pide a la Administración autonómica que detalle si prorrogará o no la obligatoriedad de pagar en determinadas autopistas mientras subraya su descontento con un modelo legal pero discriminatorio.

FACUA.org
Euskadi-29/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Gobierno Vasco que aclare qué piensa hacer con los peajes que actualmente se encuentran en vigor sobre distintas autopistas de la Comunidad, tanto sobre los que mantiene competencias directas como acerca de los que están gestionad

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