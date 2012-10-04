FACUA exige la retirada de la penalización de 190 euros de Movistar Fusión por suponer una cláusula abusiva
Advierte a la compañía que implica una práctica prohibida por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-04/10/2012
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FACUA advierte que cobrar una penalización sin haber existido un perjuicio equiparable para la compañía implica un evidente supuesto de enriquecimiento injusto, conforme a la jurisprudencia existente en la materia.
FACUA-Consumidores en Acción ha exigido a Movistar que retire la penalización de 190 euros que reclama a los usuarios de sus nuevos paquete de servicios Movistar Fusión si se dan de baja en cualquier momento antes de que transcurran doce meses desde el alta en el contrato.