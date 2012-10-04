Nuestras accionesPor darse de baja antes de 12 meses

FACUA exige la retirada de la penalización de 190 euros de Movistar Fusión por suponer una cláusula abusiva

Advierte a la compañía que implica una práctica prohibida por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-04/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha exigido a Movistar que retire la penalización de 190 euros que reclama a los usuarios de sus nuevos paquete de servicios Movistar Fusión si se dan de baja en cualquier momento antes de que transcurran doce meses desde el alta en el contrato.

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